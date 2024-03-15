В США рассказали, как сказалась на ВСУ потеря двух комплексов Patriot MWM: украинская система ПВО под Донецком стала уязвимой после удара «Искандера»

Украинская система ПВО под Донецком стала более уязвимой после того, как российский «Искандер» в районе Покровска уничтожил два американских ЗРК Patriot, пишет Military Watch Magazine. Отмечается, что после этого ВСУ ощутили эффективность российских высокоточных бомбардировок.

Позиции украинских вооруженных сил на Донбассе становятся все более уязвимыми для ударов российской авиации после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300 в районе города Покровск... Источники на местах отмечают растущую эффективность российских высокоточных бомбардировок, дополняющих их все более значительное превосходство в артиллерии на фронтах, — сказано в публикации.

Авторы статьи отмечают, что Украина не может закупить новые С-300, которые производятся исключительно в России. Кроме того, поставки Киеву большего количества Patriot остаются маловероятными, поскольку вооруженные силы США сами столкнулись с серьезным дефицитом комплексов для собственного использования.

Ранее Forbes писал, что покупка для Украины новых пусковых установок ЗРК Patriotвзамен уничтоженных в районе Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы. Отмечается, что новые комплексы обойдутся Киеву в миллионы долларов, которые не заложены в бюджет.

Как выяснил немецкий журналист Юлиан Репке, командование ВСУ решило поставить американские ЗРК Patriot слишком близко к фронту, что подставило их под удар российских войск. По его словам, ракетные комплексы располагались менее чем в 10 метрах друг от друга. ЗРК так долго находились на одном месте, что ВС РФ смогли навестись и выпустить по ним баллистическую ракету, подчеркнул Репке.