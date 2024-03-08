В США рассказали, как бундесвер подвел НАТО и народ Германии Риттер: разговорами об атаках на Россию бундесвер подставил ФРГ, США и НАТО

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Скотт Риттер

Обсуждениями атак на российскую территорию бундесвер подвел Соединенные Штаты, НАТО и саму Германию, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. При этом, отметил эксперт, в ФРГ есть офицеры, которые пытаются действовать в обход властей страны.

Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США... Я должен напомнить людям, что парламент Германии не раз, а дважды подавляющим большинством отклонил идею передачи крылатых ракет Taurus со стороны Германии Украине, — добавил Риттер.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, на которой высокопоставленные офицеры немецкой армии обсуждают удары по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет. По ее словам, запись длится 40 минут, на ней немецкие военные упоминают коллег из Соединенных Штатов и Великобритании как давно участвующих в конфликте на Украине.

После этого канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что факт утечки разговора немецких высокопоставленных офицеров не повлияет на отношения с партнерами. Он добавил, что уровень доверия союзников к стране был и останется высоким.