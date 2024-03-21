В США рассказали, что ждет Россию и Европу после СВО WSJ: Россия гораздо быстрее Европы восстановит армию после спецоперации

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Россия восстановит свои Вооруженные силы намного быстрее, чем европейские страны, после завершения спецоперации на Украине, считают в The Wall Street Journal. По мнению обозревателя Лоуренса Нормана, Москве понадобится на это несколько лет.

Москва сможет восстановить свои вооруженные силы в течение нескольких лет после окончания СВО. НАТО тем временем истощила свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии, — говорится в материале.

По мнению автора статьи, Европе потребуется по меньшей мере 20 лет, чтобы создать самодостаточную, независимую от США армию. В то же время укрепление ее безопасности потребует повышения расходов на оборону, тогда как многие страны ЕС сокращают бюджет в соответствующей части из-за долгов и слабого экономического роста.

Издание также приводит слова генерал-лейтенанта Вооруженных сил Бельгии в отставке Марка Тиса. По его мнению, Брюсселю понадобится около $5 млрд, чтобы закупить количество боеприпасов, которых хватит на несколько недель противостояния с Россией. При этом научный сотрудник по вопросам европейской безопасности Королевского института объединенных вооруженных сил в Великобритании Эдвард Арнольд считает, что Европа в принципе не может рассматривать вопрос о функционировании НАТО без поддержки США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что украинские военные продолжают терять позиции под натиском российской армии и терпят неудачи на поле боя на фоне позиции США, которые до сих пор не смогли одобрить выделение денег на военную помощь Киеву. По ее словам, причиной тому стало многомесячное бездействие Конгресса США.