В США рассказали, какое жесткое испытание Россия подготовила для ВСУ Американский эксперт Фарли: Россия подготовила для ВСУ жесткое испытание в виде укреплений

Фото: Министерство обороны РФ

Россия подготовила для ВСУ на линии соприкосновения в зоне СВО жесткое испытание в виде разнообразных фортификационных и инженерных сооружений, пишет американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для 19FortyFive. Он отметил, что Запад смог улучшить технологическое оснащение ВСУ, однако не создал цельную армию из большого количества разношерстных военных систем.

Оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад. Это делает общевойсковое наступление серьезной проверкой возможностей Украины, — полагает он.

По словам Фарли, неспешное наступление ВС РФ наносит серьезный урон ВСУ. Украинские военные несут колоссальные потери и тратят драгоценные боеприпасы, добавил он.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что российские военные готовятся к наступлению ВСУ на Южном направлении в регионе. По его прогнозам, украинские военнослужащие могут начать атаку в конце марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве полным ходом идет подготовка к военным шагам по возвращению Крыма в состав страны. По его словам, морально Украина готова вернуть свою территорию.