В США рассказали, чего хочет Запад от России Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Запад хочет захватить ресурсы России

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Страны Запада хотят добиться краха России, чтобы захватить ее природные ресурсы, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. По его мнению, Европе и США нужны нефть, газ, уран и другие полезные ископаемые.

У Европы и США одна цель. Они хотят завладеть ресурсами. Россия — страна номер один в мире по природным ресурсам. Европе нужен газ. Европе нужна нефть. Европе нужен уран. Европа хочет никель, удобрения, азот, алюминий. Европа хочет все это, как и Соединенные Штаты, — отметил Джонсон.

Ранее The Independent сообщил, что страны Европы продолжают закупать нефть у России. По информации издания, они делают это не напрямую, а через Индию. При этом объемы закупок являются беспрецедентными. В публикации уточняется, что импорт нефти из Индии достиг рекордного уровня, а поставки сырого топлива в страну увеличились более чем в два раза.

Президент РФ Владимир Путин в декабре заявил, что Запад хотел развалить Россию после распада Советского Союза. По словам главы государства, западные страны планировали подчинить себе российское государство и разделить его на несколько частей.

Как добавил российский лидер, после разделения Запад хотел использовать ресурсы России, понимая, что по отдельности все это не будет иметь самостоятельного веса и возможности отстаивать интересы как единое российское государство. Путин признался, что осознание этой политики западных стран пришло к нему позднее, и его первоначальный подход был достаточно наивным.