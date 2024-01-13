В США раскрыли возможную судьбу Зеленского из-за закона о России Политолог Хан: Зеленского могут свергнуть из-за отказа от переговоров с Россией

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть из-за его отказа садиться за стол переговоров с Россией, предположил политолог из США Гордон Хан в эфире YouTube-канала Duran. По его мнению, украинский лидер создал себе серьезные проблемы, когда принял закон о запрете любых контактов с Москвой.

Эксперт напомнил про слитый в Сеть телефонный разговор, предположительно, экс-президента Украины Петра Порошенко и олигарха Рината Ахметова. На записи они обсуждают возможный государственный переворот и смену власти в Киеве. При этом не исключено, что разговор могли подделать с помощью нейросетей.

Порошенко там заявляет, что военные поддерживают его. И одна из причин, почему необходим переворот, — это отсутствие переговоров Зеленского с Россией. Эта беседа может быть индикатором того, кто может принять участие в смене власти с целью прекращения этого конфликта, — предположил Хан.

Полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко ранее заявил о политической смерти украинского президента. По его мнению, еще одного президентского срока у Зеленского не будет. Он считает, что сейчас главе государства необходимо принимать решения, которые позволят сохранить страну.