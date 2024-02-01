В США раскрыли сроки увольнения Залужного CNN: Зеленский уволит Залужного в конце недели

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на два источника. Они утверждают, что сейчас на пост нового главкома рассматриваются кандидатуры начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Официального объявления сделано не было, а это означает, что Залужный все еще находился на своем посту, однако к концу недели ожидается президентский указ, — сообщили источники телеканала.

Ранее сообщалось, что президент Украины попросил Залужного покинуть свой пост, однако тот отказался. Американская газета The New York Times написала, в свою очередь, что правительство Украины отложило увольнение главнокомандующего ВСУ после утечки данных о планируемой отставке.

При этом газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленные источники на Украине, отмечала, что главным расхождением между Зеленским и Залужным стал вопрос о масштабах мобилизации в стране. По данным источника, главком в ходе встречи с украинским президентом настаивал на мобилизации 500 тысяч человек, но Зеленский отверг эту идею как трудно выполнимую.