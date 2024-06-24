В США раскрыли, сколько Украина продержится на деньгах от активов России В США надеются, что Украине до 2025 года хватит денег от активов России

Фото: МО Украины

Власти США полагают, что Украине до 2025 года хватит денег для продолжения боевых действий, полученных от замороженных активов России, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. По его словам, которые передает РИА Новости, страны G7 ищут механизмы для аккумуляции ресурсов для поддержки Киева, и решение по активам может стать выходом.

Это решение <…> заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для создания кредитного механизма, который позволит Украине получить от $50 до 60 млрд. И при этом он будут в состоянии продолжить эту борьбу до 2025 года, — пояснил он.

Джеймс О'Брайен отметил, что пока страны «Большой семерки» не приняли окончательное решение по российским активам, однако они согласились начать процесс аккумуляции ресурсов для Украины. Он выразил надежду, что страны G7 согласятся на это.

При этом ранее премьер-министр Италии Джорджи Мелони заявила, что страны «Большой семерки» уже пришли к соглашению по передаче денег Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. По ее словам, Украина таким образом сможет получить $50 млрд.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 24 июня заявил, что первый транш от замороженных российских активов Украина получит а следующей неделе. Речь, по данным СМИ, идет о €1,4 млрд.