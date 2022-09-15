Bloomberg раскрыл негласную договоренность по танкам для Украины Bloomberg объяснил отказ Германии поставлять танки Киеву негласной договоренностью стран Запада

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Танк Leopard 2A7

Германия располагает необходимым для поставок Украине количеством танков, но пока не собирается их поставлять из-за негласной договоренности среди западных стран, написал обозреватель Bloomberg Андреас Клут. По его словам, ФРГ не хочет быть первой западной страной, обвиненной в эскалации конфликта на Украине. Кроме того, Берлин боится остаться безоружным.

Германия имеет ограниченное число танков и деталей к ним и не может позволить поставить под угрозу свою собственную боевую готовность, — написал автор материала.

Ранее сообщалось, что в ходе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Киев неоднократно поднимался вопрос поставки ВСУ танков Leopard. От прямого ответа на него министр уклонилась, заявив лишь, что Берлин всегда готов обсуждать оказание помощи Киеву. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что не видит препятствий для поставок Берлином танков ВСУ. Он добавил, что пока немецкие власти решают для себя этот вопрос, они должны продолжать снабжать украинскую армию артиллерийскими боеприпасами.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи заявил, что для победы Украины над Россией Европе придется развязать третью мировую войну, но она не может себе этого позволить. Его сопартиец Севим Дагделен отметила, что снабжение Киева тяжелым вооружением и обучение украинских военных увеличивают риски начала глобального конфликта.