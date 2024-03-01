В ЕС раскрыли, как Макрон навредил Украине Politico: слова Макрона о войсках НАТО на Украине обнажили разногласия Запада

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном вводе войск НАТО на Украину лишь навредило Киеву, пишет Politico. По оценке издания, высказывания французского лидера обнажили существующие разногласия на Западе по украинскому конфликту.

Если Макрон хотел сделать жесткое предупреждение для Кремля, то он потерпел неудачу: его слова дали полностью противоположный эффект. К восторгу Москвы, комментарии президента Франции обнажили раскол и панику на Западе по поводу положения дел на Украине, — говорится в статье.

По мнению журналистов, Макрону лучше было использовать аргументы в пользу того, чтобы ЕС увеличил военную помощь Украине. Авторы также указали на неудачный опыт недавних военных интервенций Запада, не уточнив, какие именно операции имеются в виду.

Издание напомнило о результатах недавнего опроса, проведенного Европейским советом по международным отношениям (ECFR), согласно которым в победу России верит вдвое больше жителей 12 стран ЕС, чем в триумф Украины.

Макрон лишь разделил союзников Киева, подытожили журналисты. Президенту Франции не стоило преподносить такой «пропагандистский подарок» Кремлю, констатировали обозреватели.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предупредил, что попытки новой интервенции в Россию грозят масштабным ядерным конфликтом. Российский лидер указал, что страны Запада приписывают Москве несуществующие планы нападения, в то время как сами выбирают средства поражения и рассматривают возможность отправки сил НАТО на Украину.