В США раскрыли истинную роль Украины в конфликте с Россией Скотт Риттер: Запад использует конфликт для уничтожения «износившейся» Украины

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что на Западе понимают неизбежность поражения Украины, поэтому от нее хотят избавиться, как от изношенного инструмента. По его словам, сейчас от Киева нет никакой пользы, поэтому этот актив коллективному Западу больше не нужен.

Украина — это инструмент, который мы использовали, чтобы навредить России. Этот инструмент износился и стал неэффективным. Мы никогда не хотели, чтобы они (Украина. — NEWS.ru) победили. Мы никогда не ждали от них победы. Все, чего мы хотели, это чтобы они нанесли вред России, — сказал он.

Риттер также выразил уверенность, что украинская сторона уже проиграла в конфликте. По его мнению, сейчас Запад только создает видимость поддержки Киева, но фактически он лишь позволяет ей медленно умереть.

Ранее обозреватель журнала Focus Габор Штайнгарт указал на признаки провала стратегии Запада в отношении России, в результате чего он скоро попытается примириться с Москвой. По его мнению, нерешительность Европы и США оказала экономике России неплохую услугу.

До этого бывший президент США Дональд Трамп назвал несправедливой ситуацию с вопросом поддержки Украины. По его словам, страны Европы, вместе взятые, тратят на это на $100 млрд меньше, чем Вашингтон.