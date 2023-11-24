В США раскрыли губительную для всей Украины опасность российских МиГ-35 MWM: российские истребители МиГ-35 могут поражать цели по всей Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-35

Российский истребитель МиГ-35, который применяется в ходе специальной военной операции, может наносить удары по всей украинской территории, сообщает американское издание Military Watch Magazine. По его информации, боевая машина несет самое современное оборудование из арсенала Воздушно-космических сил РФ.

Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины как на визуальном, так и на дальнем расстоянии, — заявили авторы материала.

Как отмечается в статье, главными преимуществами МиГ-35 перед более тяжелыми истребителями являются меньшие потребности в техническом обслуживании и более низкие эксплуатационные расходы. Помимо этого, истребители имеют не такие высокие требования к взлетно-посадочной полосе.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил уникальные особенности российского вертолета Ка-52 «Аллигатор». По словам эксперта, он восхищен скоростью и маневренностью машины. В частности, экс-разведчик отметил успешное уничтожение украинских танков с применением Ка-52 в ходе спецоперации. Риттер также подчеркнул соосную схему расположения несущих винтов вертолета, которые вращаются в противоположные стороны.