В США раскрыли еще одну ужасающую проблему ВСУ NYT: ВСУ не справляются с учетом убитых и пропавших без вести

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины навлекли на себя недовольство граждан из-за проблем с учетом погибших, пишет газета The New York Times со ссылкой на родственников погибших, адвокатов и правозащитные организации. По данным издания, армия несет большие потери и не может справиться с опознанием пропавших без вести и занесением их в категорию убитых, что причиняет родственникам дополнительные мучения.

Украинская армия попросту не справляются с потерями и не способна опознать тысячи убитых, усугубляя муки солдатских семей, — говорится в публикации.

Авторы издания отмечают, что украинцы неоднократно проводили публичные акции с требованием предоставить информацию о погибших. По оценкам эксперта Международного института стратегических исследований Бена Бэрри, увеличение числа пропавших без вести обернулось ударом по и без того подорванному моральному духу Украины.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что попытки стран Евросоюза принять решения о передаче Киеву бежавших с Украины граждан призывного возраста могут спровоцировать беспорядки и грозить Европе новым миграционным кризисом. По его словам, мобилизация спрятавшихся в европейских государствах украинцев сорвалась.