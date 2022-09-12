В США прогнозируют скорую потерю важных титулов Карлом III Politico: правление Карла III может положить конец Британскому содружеству наций

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Карл III

Британское содружество наций может распасться после воцарения Карла III, заявила автор Politico Мэгги Миллер. Она отметила, что король после смерти Елизаветы II получил власть не только над Великобританией и Северной Ирландией, но и стал действующим монархом в четырнадцати независимых государствах, в том числе в Австралии и Канаде. По словам Миллер, Содружество, которое включает в себя 56 государств, существовало во многом благодаря влиянию и авторитету ныне покойной Елизаветы II.

Причина, по которой так много стран осталось в группе, заключалась в том, что ее не хотели обижать. Страны остались, остались со статусом Елизаветы как главы государства гораздо дольше, чем могли бы, потому что они чувствовали ​​большую лояльность к ней лично, — говорится в публикации.

Миллер добавила, что в Австралии появился пост первого министра, который будет руководить процессом перехода страны к республиканской форме правления. Премьер Новой Зеландии Джасинда Арден заявляла, что, скорее всего, государство станет республикой при ее жизни. В Канаде прошлогодний опрос показал, что только 34% респондентов поддержали бы короля Карла III как главу государства.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлбии.