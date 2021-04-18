В США призвали авиакомпании осторожно пролетать над Украиной и Россией

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Федеральная авиационная администрация департамента транспорта США (FAA) обратилась к американским авиакомпаниям с просьбой быть осторожными во время полётов над Украиной и Россией. Информация об этом опубликована на сайте украинской Государственной авиационной службы.

Так, американские авиакомпаниям следует быть внимательными при планировании полётов в районе полётной информации Днепр, Киев и Симферополь. Эти меры связаны с наращиванием сил российской армии в Крыму и рядом с границами Украины. Подчёркивается, что остальное воздушное пространство, за которое отвечает Украина, безопасно.

Ранее западные политики выразили обеспокоенность в связи с якобы агрессивными действиями России. В Вашингтоне были недовольны передвижением российских войск в Крыму и около восточной границы Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что войска перемещаются по территории России и не несут никакой угрозы другим государствам.