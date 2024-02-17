В США признались, что не продумали дальнейший план по Украине Харрис: у США нет плана Б по вопросу поддержки Украины

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Камала Харрис

Вашингтон не имеет плана Б по вопросу дальнейшей поддержки Украины, заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции. У вашингтона есть только план А.

Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила [помощь] <...>. Показателем того, где мы можем и, честно говоря, должны находится, является наличие двухпартийной поддержки [помощи Киеву] в обеих наших палатах конгресса, — заявила Харрис.

Ранее американские власти передали Эстонии около $500 тысяч из «конфискованных российских фондов», сообщили в Минюсте США. В заявлении ведомства говорится, что средства пойдут на восстановление украинской энергосистемы. Отмечается, что конфискованные средства передаются в Эстонию, поскольку «действующие обстоятельства этого дела не позволяют напрямую передать их Украине».

Также генеральный инспектор Пентагона заявил, что при поставках помощи США Украине были зафиксированы факты коррупции. С февраля 2022 года было инициировано 57 расследований подобных дел, 14 из них завершены, 43 остаются открытыми.