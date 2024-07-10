В США признали «обнуление» американского высокоточного оружия на Украине WSJ: российские военные научились бороться с высокоточным оружием США на Украине

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Российская армия нейтрализует высокоточное американское оружие на Украине, включая боеприпасы систем HIMARS и корректируемые 155-мм снаряды M892 Excalibur, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, российские военные с помощью радиоэлектронной борьбы «обнулили» эффективность новейшего американского вооружения уже через несколько недель после начала его применения.

Российские средства РЭБ нарушают работу системы коррекции траектории по GPS и дистанционных взрывателей на снарядах Excalibur. Они начали промахиваться или не взрываться, что сделало их «фактически бесполезными» уже к середине 2023 года. С аналогичными проблемами столкнулись и другие западные вооружения, отмечает издание. В частности, сложности возникли с наведением ракет M142 HIMARS.

Новейшие боеприпасы GLSDB (бомба малого диаметра, которая запускается с земли) шведской Saab Group и американской корпорации Boeing «полностью провалились» по тем же причинам, сообщили WSJ украинские офицеры.

Ранее заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Андрей Семенов обратил внимание, что американские ЗРК Patriot, поставленные на вооружение украинской армии, в условиях спецоперации показали неспособность прикрывать не только назначенные объекты, но и самих себя. Российская ПВО, наоборот, доказала свою эффективность, уточнил он.