В США признали эффективность российских ударов по пушкам НАТО на Украине Forbes: Россия уничтожила более трети гаубиц М777, поставленных НАТО Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия уничтожила больше трети гаубиц M777, поставленных странами НАТО на Украину, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью американского аналитика Крейга Хупера в издании Forbes. Как утверждает автор, Запад поставил Киеву 390 единиц буксируемой артиллерии и 440 самоходных орудий, и российские войска уничтожают их «в огромном количестве».

По словам Хупера, в основном уничтожаются орудия, находившиеся в статичном положении достаточно долго, чтобы российские войска их вычислили и нанесли ответный удар.

Потери Украины очень жесткие. Из примерно 152 больших 155-мм буксируемых гаубиц M777, которые «официально» прибыли на Украину, более трети уже повреждены или уничтожены. Снимки российских ударов по 155-мм гаубицам стандарта НАТО показывают признаки того, что успешно нацеленные орудия превратились в статичные средства ведения боя, – пишет эксперт.

Также ВС России успешно уничтожают самоходную артиллерию, продолжил Хупер. По его словам, особенно страдают британские AHS Krab и американские M109 – их потери составили 36 из более чем 180 поставленных. При этом около половины уничтоженных мобильных гаубиц были застигнуты в статичных огневых точках.

В то же время, как указывает автор, некоторые орудия России «сложно поймать». В частности, речь идет о французской 155-мм CAESAR, установленной на грузовиках. Всего Украина их получила в количестве 49 штук, но известно лишь о двух уничтоженных пушках. Дело в том, что такие орудия сложно вычислить, поскольку они стреляют наугад, находясь в постоянном движении.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесенных ударах по пунктам дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке.