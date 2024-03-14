В США предупредили ВСУ о возможном прорыве обороны ISW: армия России может прорвать оборону ВСУ сразу на нескольких участках

Фото: МО Украины

Оборона ВСУ может быть прорвана российской армией сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения, заявили специалисты американского Института изучения войны (ISW). В своей оценке исследователи, помимо открытых источников, опираются на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Также в основе анализа лежит интервью украинских командиров немецкому изданию Der Spiegel.

Как уточняется, Сырский накануне посетил расположение двух бригад ВСУ, после чего констатировал, что обстановка на поле боя становится сложнее. Также существует угроза продвижения российской армии вглубь украинских позиций, считает он. Der Spiegel в свою очередь констатировало, что практически все подразделения ВСУ на разных участках фронта вынуждены экономить не только боеприпасы, но и технику.

При этом некоторые подразделения держат оборону только условно, поскольку они ничего не смогут противопоставить полномасштабной атаке ВС РФ. На основе этого ISW пришло к выводу о нестабильности линии боевого соприкосновения, а риски неожиданных и успешных массовых атак стали выше.

Ранее сообщалось, что российские войска смогли прорвать оборону ВСУ на нескольких участках фронта в Запорожской области. Как отметил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска спешно возводят новые укрепления за линией фронта.