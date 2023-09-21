В США предупредили Зеленского о новой реальности RS: положение Зеленского резко ухудшилось после провала наступления ВСУ

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Из-за провального контрнаступления ВСУ ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась, считает обозреватель Блез Мэлли. В статье для Responsible Statecraft он написал, что украинского лидера ждет холодный прием Республиканской партии в Вашингтоне.

Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом году. Контрнаступление не принесло тех результатов, которые предсказывали многие аналитики и официальные лица, что повышает вероятность затяжного конфликта, — считает Мэлли.

Он отметил, что представители консервативной партии грозятся не согласовать бюджет и остановить работу правительства в случае невыполнения целого ряда требований, в том числе отказа от «чистого чека» для Украины. Мэлли считает, что в спорах в Конгрессе прогресса нет, а просьба президента США Джо Байдена о предоставлении дополнительной помощи буквально висит на волоске.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли заявил, что контрнаступление ВСУ замедлилось из-за общего состояния войск. Он отметил, что желание Украины вытеснить российские войска военным путем является очень высокой планкой.