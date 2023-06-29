В США предупредили об отчаянном плане Киева Экс-советник ЦРУ Рикардс: Киев может пойти на отчаянную атаку ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Украина впадает в отчаяние, из-за чего может решиться на нападение на Запорожскую АЭС, написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. По его словам, существует вероятность, что Киев попытается устроить атаку на атомную электростанцию под чужим флагом.

Украина впадает в отчаяние, а отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так что, если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность, — считает Рикардс.

По его словам, Украина, которую будут курировать США, может направить на объект группу коммандос, установить тяжелые взрывчатые вещества, а затем взорвать их таким образом, чтобы вызвать частичное расплавление и выброс радиации. Рикардс пишет, что ветер будет нести радиацию в сторону Румынии, Польши и Словакии, которые являются членами НАТО — как только она достигнет данных стран, это будет расцениваться как «атака» на членов НАТО.

Рикардс указал на имеющиеся прецеденты с экологическими катастрофами, созданными Украиной. По его словам, Киев причастен к разрушениям газопровода «Северный поток — 2», а также к подрыву Новокаховской гидроэлектростанции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Украинский лидер призвал партнеров продемонстрировать свою принципиальную позицию по этому вопросу на саммите НАТО. По его словам, существует вероятность террористического акта на ЗАЭС.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что информация о том, что российские военные собираются подорвать Запорожскую атомную электростанцию, является бредом. По его словам, это уже затасканная угроза, которую Украина и страны Запада используют по поводу и без.