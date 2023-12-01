В США предупредили о возможном политическом кризисе в Евросоюзе Politico: ЕС грозит кризис из-за Украины и позиции Венгрии

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Политический кризис может разразиться на саммите Евросоюза в декабре, когда лидеры стран объединения должны принять решение о присоединении Украины к нему, сообщает Politico. Также там планируется выделить Киеву военную помощь в €50 млрд. Однако, отмечает издание, позиция премьера Венгрии Виктора Орбана может изменить все в худшую для Украины сторону.

Это далеко не первый случай, когда Орбан меняет работу машины ЕС, — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что его страна не готова поддержать вступление Украины в Европейский союз. Он считает, что Будапешт считает данный вопрос недостаточно проработанным, так как ответственные лица не предоставили какие-либо экспертные заключения о возможных последствиях вступления Украины в сообщество.

Отдельную обеспокоенность в Будапеште вызывают последствия, с которыми может столкнуться сельское хозяйство после принятия Украины в состав ЕС. Кроме того, расширение сообщества может привести к негативным последствиям для фонда сплочения — инвестиционного фонда, оказывающего поддержку членам ЕС с низким валовым национальным доходом.

Венгрия также не поддержит вопрос об изменении бюджета сообщества, отметил Гуйяш. Это обусловлено тем, что у авторов законопроекта нет четких обоснований необходимости внесения поправок в бюджет.