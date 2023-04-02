В США предрекли Украине потерю поддержки в Европе Bloomberg: Украина рискует потерять поддержку в Европе из-за проблем с зерном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина рискует потерять поддержку в Европе из-за массовых поставок зерна, передает Bloomberg. По данным американских журналистов, фермеры из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии столкнулись с финансовыми проблемами на фоне резко упавших цен на зерно, вызванных притоком украинской продукции. Агентство отмечает, что в восточной части Евросоюза усомнились в продолжении поддержки Украины.

Польша и другие соседние государства согласились помочь вывезти зерно с Украины на мировые рынки после того, как в прошлом году экспорт оказался заблокирован из-за вооруженного конфликта. Часть этих поставок сейчас накапливается в Восточной Европе и угрожает источникам дохода местных жителей. <...> Политические лидеры, ранее поддерживавшие Украину, уже начали жаловаться по этому поводу, — указано в материале.

28 марта министра сельского хозяйства Польши Хенрика Ковальчика закидали яйцами из-за Украины в ходе дискуссии на Европейском сельскохозяйственном форуме в Ясенке. Польские фермеры, которые пришли на встречу, жаловались, что из-за наплыва в страну сельхозпродукции с Украины им не удается продавать свое зерно. Они также отметили, что правительство Польши не помогает своим фермерам, а дает деньги и оружие Киеву.