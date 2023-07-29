В США посоветовали Польше не ждать помощи в случае вторжения на Украину Журналист Никсон: США не помогут Польше в случае вторжения на Украину

Фото: Pacific Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Польши

США могут разрешить Польше ввести войска на Украину, однако никто из стран НАТО не поможет Варшаве в реализации этих планов, так как они воспринимают страну как «разменную монету», заявил радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале. По его словам, Альянс не согласится на риск ядерной войны ради «какой-то Польши».

НАТО не вступится за Польшу, как того требует пятая статья. Какие у них варианты? Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков? Да и вообще это может привести к ядерному конфликту. Ради кого? Ради какой-то Польши? — заявил Никсон.

По словам журналиста, вторжение Польши на Украину выгодно американским властям. Оно может спровоцировать отставку правительства, после чего Вашингтон приведет в республику своих кандидатов, которые сделают страну менее консервативной, добавил он.

Ранее газета Globe and Mail сообщила, что руководство НАТО хочет построить новый военный объект на территории Польши. По данным осведомленных источников издания, он может появиться практически на границе с Львовской областью Украины. При этом речь идет не о крупноформатной военной базе, а скорее о ремонтно-логистическом центре, добавила газета.