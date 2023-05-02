В США отреагировали на атаки украинских дронов на объекты в России Госдеп: Вашингтон позволит Киеву дать разъяснение своим военным операциям

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Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев и предпринимать шаги для того, чтобы привлечь Россию к «ответственности», заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель, комментируя атаки беспилотников ВСУ на гражданские объекты России. Его слова приводятся на сайте департамента. Ранее украинские беспилотные летательные аппараты атаковали нефтебазу в Севастополе.

Я позволю нашим украинским партнерам рассказать о своих операциях, которые они решили предпринять, — сказал Патель.

2 мая украинские военные обстреляли поселок Теткино Курской области. Нанесен урон фасадам, окнам, крышам и заборам.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные также обстреляли село Курковичи. По его словам, в результате атаки загорелся жилой дом. Днем ранее на железнодорожных путях по направлению Унеча — Рассуха в регионе сработало взрывное устройство, в результате чего с рельсов сошел поезд, состоящий из 60 вагонов. В результате ЧП никто не пострадал. По данным РЖД, вместе с локомотивом с рельсов сошли семь вагонов. 2 мая компания РЖД сообщила, что движение на данном железнодорожном участке было восстановлено.