В США заявили о хаосе в рядах ВСУ во время наступательных операций The Economist: ВСУ в хаосе, когда пытаются вести масштабные наступательные операции

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

ВСУ впадают в хаос, когда пытаются вести военные операции на уровне роты или батальона во время наступления, сообщил газете The Economist военный эксперт Франк-Штефан Гэди. По его словам, украинская армия нестабильна, потому что ВСУ понесли большие потери в живой силе, и в стране провели несколько волн мобилизации. Поэтому армия состоит как из опытных частей, так и из новобранцев, не владеющих всеми нужными навыками.

Хотя Украина может проводить общевойсковые штурмовые операции на уровне взвода, все начинает разваливаться при попытке масштабирования до уровня роты или батальона, — заявил Гэди.

Эксперт отметил, что даже при разрешении всех тактических трудностей ВСУ не хватает военной техники, чтобы преодолеть оборону ВС РФ.

Ранее военкор Евгений Поддубный заявил о тяжелой обстановке для Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. По его словам, ВСУ несут значительные потери в технике и живой силе при попытке закрепиться за окраины Клещеевки. Военкор отметил, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает плотность артиллерийского и минометного огня со стороны ВС России ключевой проблемой для украинских военных.

Поддубный добавил, что Сырский запросил у Генштаба Украины больше кассетных боеприпасов и дополнительные резервы, чтобы занять позиции на стратегических высотах и взять под контроль Клещеевку. При этом, как утверждает военкор, российские военные обучены лучше, чем украинские, и эффективнее управляют боем. Кроме того, он указал на то, что Киев не щадит своих военных и бросает их в самое пекло сражений.