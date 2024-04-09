В США описали мрачные перспективы Украины на поле боя Washington Post: перспективы Украины на поле боя стали мрачными

Фото: МО РФ

Перспективы Вооруженных сил Украины выглядят мрачными на фоне проблем с помощью от США и российских успехов, сообщили в редакционной статье журналисты The Washington Post. Но авторы считают, что положение Киева не совсем безнадежно.

После <...> попытки провести контрнаступление в прошлом году военные перспективы страны стали мрачными. Многие факторы сложились против Украины, — говорится в публикации.

Одной из наиболее значимых проблем журналисты считают трения по вопросу новых траншей помощи Украине в Конгрессе США. По их словам, «без веских на то причин» помощь задержалась на шесть месяцев. Кроме того, «Россия приспосабливается» к изменчивым условиям ведения боя и применяет планирующие бомбы из-за пределов досягаемости украинских систем ПВО.

Украина также «страдает от усталости и потерь». Но военное положение дел «не совсем безнадежно» для страны. Но российские войска уже в этом году могут пробиться через редеющие линии украинской обороны и задержка с выделением помощи т США «уменьшает шансы позитивного итога конфликта», заключили авторы публикации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина стала заложником внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву. По его мнению, ситуация может стать хуже, а проблему могут решить только выборы американского президента, но до них еще далеко.