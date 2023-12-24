В США одной фразой обрисовали, что ждет ВСУ на Новый год Экс-разведчик Риттер: большинство солдат ВСУ не доживут до Нового года

Фото: US Army

Большинство находящихся на фронте военнослужащих Вооруженных сил Украины не доживут до Нового года, написал в социальной сети Twitter (Х) бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. Так он прокомментировал слова советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. В той же соцсети чиновник ранее попросил передать теплые пожелания «сотням тысяч украинцев, которые встретят Новый год и Рождество на фронте».

К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года, — написал Риттер.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что западные союзники Киева начали осознавать, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Для страны это означает завершение противостояния, в результате которого придется пойти на переговоры и признать потерю части территорий. По словам эксперта, именно такую позицию начинают озвучивать партнеры Украины.

Сам же украинский президент Владимир Зеленский до этого говорил, что вопрос переговоров Киева и Москвы в настоящий момент неактуален. По его словам, сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул Зеленский.