«Шесть хромых уток и Мелони»: в США вынесли вердикт встрече G7 Politico назвала саммит G7 встречей слабых лидеров

Фото: Nino Ratiani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский

Саммит Группы семи (G7), который проходит в Италии, станет встречей слабых лидеров, сообщила газета Politico. По словам бывшего посла США при НАТО Иво Даалдера, участвовать в ней будут «шесть хромых уток и премьер-министр Италии Джорджа Мелони».

За исключением Мелони, все лидеры на саммите G7 довольно слабы, — говорится в сообщении.

Эксперт пояснил, что премьер Канады Джастин Трюдо, вероятно, не выиграет следующие выборы, такая же судьба может ожидать и американского лидера Джо Байдена. Он также назвал позиции канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона слабыми, а британского премьера Риши Сунака – «ходячим мертвецом». У премьер-министра Японии Фумио Кисиды, по его словам, также есть «серьезные проблемы дома».

Ранее Мелони сообщила, что президент Украины Зеленский примет участие в саммите лидеров стран «Большой семерки». Встреча пройдет с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. По словам Мелони, в саммите будут участвовать не менее 15 стран и международных организаций.

Также сообщалось, что США хотят выделить Украине около $50 млрд в рамках очередного пакета помощи. Этот план должны обсудить на саммите G7 в июне. Выплаты могут начаться уже летом.