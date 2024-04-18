В США объяснили, почему украинская армия теряет позиции FP: украинская армия находится в критической ситуации из-за дефицита боеприпасов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины оказались в критической ситуации на фронте из-за нехватки боеприпасов, заявил журналист Оз Катерджи в статье для американского издания Foreign Poilcy. По его словам, украинские солдаты не могут удерживать позиции, так как у них нет патронов и снарядов. Проблемы со снабжением также замедлили процессы строительства новых укреплений. Все это открывает новые возможности для российских войск, считает Катерджи.

Ситуация на линии фронта уже стала критической, поскольку украинские силы с трудом удерживают позиции без боеприпасов, необходимых для их обороны, — заявил он.

Журналист подчеркивает, что он побывал на фронте и лично изучил обстановку на украинских позициях. По его словам, он был шокирован тем, что увидел практически пустой склад боеприпасов. В настоящее время правительство Украины пытается решить проблему со снарядным голодом за счет западных партнеров.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее призвал западные державы передать Украине «законсервированные» зенитные ракетные системы Patriot. По его словам, Европа не может рассчитывать на то, что эти установки будут поставляться только Вашингтоном.