Названа причина падения цен на газ в Европе Bloomberg: падение цен на газ в Европе в 2023 году вызвано рекордными запасами

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В 2023 году цены на газ в Европе сократились на почти 60%, по сравнению с пиком в 2022 году, передает агентство Bloomberg. Ожидается дополнительное снижение на 12% в текущем году, благодаря рекордным запасам газа, возобновляемым источникам энергии и мягкой зиме.

Цены на газ упали почти на 60% в 2023 году, и в этом году ожидается дополнительное снижение на 12%, что должно способствовать уменьшению расходов потребителей на электроэнергию, — заявили эксперты агентства.

Отмечается, что цены продолжают падать, несмотря на напряженную обстановку в Красном море и перенаправление танкеров в обход рискованных маршрутов. Благодаря рекордным запасам газа, возобновляемым источникам энергии и относительно мягкой зиме, Европа находится в выигрышном положении. При этом эксперты предостерегают от рисков, связанных с ситуацией в Красном море и экстремальными погодными условиями, которые могут привести к повышению цен на газ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что Штаты в минувшем году экспортировали в ЕС 56 млрд кубометров СПГ. По данным FT, поставки американского топлива в 2022 году на фоне санкций Запада в отношении России выросли вдвое по сравнению с 2021 годом. В свою очередь министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что спрос на российский сжиженный природный газ (СПГ) выше, чем его текущее производство. Он отметил, что в СПГ заинтересованы партнеры в Юго-Восточной Азии и потребители Европы.