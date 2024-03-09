В США назвали регионы, которые Украина потеряет следующими Риттер: территории с венгерским населением могут выйти из состава Украины

Фото: МО Украины

Регионы Украины с венгерским и румынским населением могут выйти из состава страны, заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Бывший военный считает, что венгры и румыны не хотят быть частью Украины и желают, чтобы эти регионы находились под контролем Будапешта и Бухареста.

На Украине есть этнические группы. У Румынии есть территориальные претензии, у Венгрии тоже есть. В этом случае я предполагаю, может быть референдум, который приведет к передаче (этих земель. — NEWS.ru), — заявил Риттер.

Эксперт уточнил, что в этих регионах речь идет о праве населения на самоопределение. При этом, по мнению Риттера, РФ не допустит, чтобы западная часть Украины вошла в состав Польши, поскольку это может усилить угрозу со стороны Варшавы.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что западным странам необходимо осуществить «творчески продуманную и асимметричную» эскалацию против России в конфликте на Украине. Он также добавил, что присутствие военных НАТО на Украине «не является чем-то немыслимым».

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что подобные заявления властей Польши связано с желанием Варшавы получить часть украинских территорий. Как отметил Матвийчук, Сикорский «очень хитро» сказал, что западные войска нужно послать не на Украину, а на территорию Украины. Он имел в виду западные области, а именно так называемые Восточные кресы.