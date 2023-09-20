В США назвали причины затягивания контрнаступления ВСУ Глава Генштаба США Милли: контрнаступление ВСУ затянулось из-за общего коллапса

Фото: МО Украины

Контрнаступление ВСУ замедлилось из-за общего состояния войск, заявил глава Генштаба США Марк Милли, передает The Independent. Он отметил, что желание Украины вытеснить российские войска военным путем является очень высокой планкой.

Вы можете увидеть общий коллапс, эскалацию, вы можете увидеть много разных вещей, которые произойдут в будущем, — сказал он.

Врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что третья волна контрнаступления украинских войск на Запорожском направлении прогнозируется в сентябре. Он добавил, что еще одна перспектива наступления ВСУ может грозить Киеву колоссальными потерями.

Балицкий также отмечал, что российские силы обнаружили колонну украинской бронетехники, которая двигалась в сторону села Работино Запорожской области. По его словам, вся бронетехника ВСУ была уничтожена.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка сейчас находятся в серой зоне. По его словам, ВСУ пытаются закрепиться там, но им не удается этого сделать. Он также добавил, что Андреевка практически полностью уничтожена.