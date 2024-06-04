В США назвали причину размещения ядерного оружия в Европе Экс-замгенсека НАТО Гетемюллер: ЯО в Европе снизило риск его распространения

Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

Роуз Гетемюллер

США разместили на территории европейских союзников ядерное оружие в ходе холодной войны для снижения рисков его распространения и формирования у них собственных ядерных арсеналов, сообщила РИА Новости бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер. По ее словам, ДНЯО не позволил партнерам США получить свое ядерное оружие.

США в рамках своих обязательств по расширенному сдерживанию перед союзниками по НАТО в Европе действительно разместили вооружения в рамках миссии по расширенному сдерживанию, — сказала Гетемюллер.

По ее словам, миссия происходит из проходивших в 1960-х годах переговоров по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). СССР в то время был очень обеспокоен по поводу стран НАТО, в том числе Германии, которые разрабатывали собственную программу ядерного оружия. Экс-заместитель госсекретаря США отметила, что ДНЯО не позволил многим партнерам США по НАТО получить и разместить на своих территориях ядерное оружие.

Ранее заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны (ПВО) — начальник авиации Белоруссии Леонид Давидович заявил, что белорусские военные прошли подготовку к применению тактического ядерного оружия (ТЯО). По его словам, контрольные тренировки и проверки носят рутинный характер, бойцы отрабатывают ситуации, иногда меняя обстановку.