В США назвали причину раскола между Западной и Восточной Европой Bloomberg: поддержка Украины обернулась расколом между Западной и Восточной Европой

Фото: МО Украины

Ситуация с Украиной и отсутствие единой позиции по поставкам вооружений привели к образованию раскола между странами Западной и Восточной Европы, пишет Bloomberg. Издание также подчеркивает, что при поражении Украины отношения испортятся еще сильнее.

Агентство со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает, что в случае проигрыша Украины государства из блока Восточной Европы не смогут «простить» западную часть ЕС, поскольку уже сейчас они недовольны уровнем поставок вооружений. В итоге доверие между ними будет подорвано, а сама система европейской интеграции после падения Берлинской стены окажется под вопросом.

Один из собеседников издания заявил, что при победе России его страна больше не будет иметь оборонительных контрактов с Францией, вместо этого она станет партнером США и Британии. Также, по словам источников, ряд стран сильно недоволен политикой президента Франции Эммануэля Макрона. Какие именно это претензии, журналисты не уточнили.

Ранее стало известно, что европейские страны собирают $1,5 млрд на артиллерийские снаряды для Украины на фоне задержек производства. В их планах закупка боеприпасов в третьих странах, расположенных за пределами Евросоюза.