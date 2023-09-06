В США назвали главную проблему ВСУ Forbes: ВСУ не справляются с ремонтом западной техники

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Украинской армии не удается вовремя и качественно ремонтировать западную технику, заявили изданию Forbes военные аналитики. По их мнению, ВСУ нуждаются в огромных партиях запчастей, чтобы самостоятельно чинить боевые машины. Другой проблемой является то, что машины, которые должны вытаскивать поврежденную технику с поля боя, становятся целями для российской армии. В результате подбитые западные танки и бронетранспортеры остаются без эвакуации и ремонта.

Какими бы серьезными ни были сейчас потребности Украины в ремонте, они скоро станут еще хуже, — указано в материале.

Американский журналист Джон Пол Рэтбон считает, что малоквалифицированные кадры ВСУ также послужили одной из причин медленного и провального контрнаступления Украины. По его словам, большая часть военнослужащих не умела обращаться с западной техникой.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.

До этого офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины закончится до конца сентября. По его словам, этот сценарий возможен из-за высоких потерь украинской армии и начала сезона дождей. Дэвис также указал, что крупномасштабное наступление ВСУ принесло незначительные успехи в некоторых регионах, однако со стратегической точки зрения линия соприкосновения почти не изменилась с начала 2023 года.