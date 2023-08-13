Обвал фронта под Харьковом привел в ужас военных США Hill: наступление российской армии под Харьковом станет страшным ударом для ВСУ

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Успехи российской армии в Харьковской области на фоне неудачных действий ВСУ в Запорожье могут стать страшным ударом для Киева, заявил американский полковник морской пехоты США в отставке Марк Канчиан в интервью The Hill. По его мнению, переход территорий под Харьковом под контроль Москвы разочарует западных союзников Украины, в том числе военных США.

На это стоит обратить внимание. Если русские добьются здесь успеха, это будет важным событием, — считает эксперт.

13 августа стало известно, что украинские власти начали эвакуацию из Купянского района в Харьковской области на фоне продвижения российской армии. Из района с 9 августа были эвакуированы более 200 человек.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский до этого сообщил, что российские военные захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды ВС РФ также разгромили до взвода пехоты противника в районе села Ольшана.

По словам офицера, российские силы также отбили две контратаки ВСУ в районе урочища Маньковка и населенного пункта Синьковка, после чего тяжелыми огнеметными системами был нанесен удар по позициям противника. Кроме того, в районе балки Шевцов Яр барражирующим боеприпасом «Ланцет» была уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Crab.