В США генералов ВСУ призвали избавиться от Зеленского Экс-разведчик США Риттер: генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского

Фото: Офис президента Украины

Генералам ВСУ необходимо свергнуть президента страны Владимира Зеленского, иначе Украина потеряет Одессу, Харьков и Днепропетровск, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media. Он считает, что свержение киевского правительства могло бы спасти жизни тысячам украинцев.

Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским. Я не говорю, что нужно убить его. Я имею в виду, что его нужно убрать из офиса президента, — сказал Риттер.

Ранее он отмечал, что Украина может потерять еще больше территорий, если военные действия в стране не закончатся. По его словам, если Киев не остановит конфликт, то потеряет контроль над Харьковом, Днепропетровском, Николаевом и Одессой.

Риттер до этого заявил, что ВСУ могут совершить госпереворот на Украине, свергнув президента Владимира Зеленского, чтобы прекратить боевые действия. Он добавил, что украинская армия фактически потерпела стратегическое поражение и уже не сможет перехватить инициативу.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что конфликт близок к завершению. Он сравнил ситуацию в зоне СВО с забегом на дистанцию 100 метров, отметив, что осталось пробежать последние 30. При этом Ермак добавил, что не знает точно, когда именно завершится конфликт.