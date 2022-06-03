В способности Европы перейти на возобновляемые источники энергии усомнились Аналитик Демидов усомнился в способности ЕС перейти на возобновляемые источники энергии

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Ветрогенератор

В перспективе ближайших 10–20 лет шансы европейских стран перейти на полностью возобновляемые источники энергии можно оценить как маловероятные, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он уточнил, что в этом вопросе достаточно значимую роль играют погодные условия, пишет Lenta.ru.

Я бы не сказал, что ставка на возобновляемые источники энергии провалилась, но все же в перспективе 10–20 лет полный переход на них маловероятен. Очень ярким здесь мне кажется пример Великобритании: в 2020 году с помощью ветряков там получили 40% от всей электроэнергии. Но в 2021-м этот показатель упал уже до 10% по одной простой причине: год оказался безветренным, — напомнил Демидов.

По его мнению, колебания температуры и климата в значительной степени влияют на выработку возобновляемой энергии. В первую очередь люди должны научиться делать этот процесс более стабильным, прежде чем говорить о переходе на зеленую энергетику, считает аналитик. Демидов подчеркнул, что политика ухода от загрязнения окружающей среды является верной, однако такой путь требует немалых денежных инвестиций.

Пока технологии не позволяют этого сделать, мы еще только в самом начале этого пути, а он требует огромных инвестиций. Денег на эти инвестиции, как мы понимаем, сейчас нет: энергоресурсы на сегодняшний день являются слишком дорогими, — резюмировал эксперт.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила обновлённый план ЕК по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году — REPowerEU. Евросоюз нуждается в дополнительных инвестициях на сумму €300 млрд и сокращении потребления энергии на 13%. Также ЕС намерен к 2030 году нарастить долю возобновляемой энергии до 45%.