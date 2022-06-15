В Spiegel рассказали о «язвительном выпаде» Зеленского в адрес Меркель Spiegel: Зеленский позволил себе язвительный выпад в адрес Меркель

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сделал «язвительный выпад» в адрес бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Причем имени её он не назвал, заявила обозреватель Сюзанна Байер в статье, опубликованной Spiegel.

Байер отметила, что в беседе с телеканалом ZDF Зеленский критично высказался и в адрес нынешнего канцлера Олафа Шольца, и в адрес его предшественницы.

По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель, — посчитала обозреватель.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в интервью ZDF раскритиковал Олафа Шольца за позицию Германии в украинском кризисе. Зеленский призвал канцлера объявить об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины и её статуса как кандидата в ЕС.