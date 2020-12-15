В спецслужбах Германии подтвердили данные из расследования о Навальном

https://static.news.ru/photo/ed7bddb6-3ee0-11eb-9597-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высокопоставленный сотрудник служб безопасности Германии, пожелавший остаться анонимным, подтвердил точность данных, представленных в расследованиях о попытке убийства политика Алексея Навального.

Расследование охватывает всё то, что мы знали, — сказал он журналистам The New York Times.

По его словам, вскоре после прибытия Навального в Берлин представители Секретной разведывательной службы Великобритании и ЦРУ США сообщили немецким коллегам все детали отравления политика. Они рассказали о сотрудниках ФСБ, вовлечённых в попытку убийства политика, что свидетельствует якобы о причастности российских властей.

Таким образом, в Германии уже несколько месяцев знали опубликованную в расследованиях информацию.

Ранее Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.

Оппозиционер отметил, что расследование провела группа Bellingcat совместно с изданием Insider, а команда Навального подключилась к нему уже на финальном этапе.

Политик месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он отмечал, что останется в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали, писал NEWS.ru.