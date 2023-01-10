В СПбГУ оценили эффективность схемы поставок нефти в Италию в обход эмбарго Профессор СПбГУ Межевич: схема поставки российской нефти для НПЗ в Италии может сработать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цистерны с нефтью

Компания «Лукойл» решила продать сицилийский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Покупателем стала группа инвесторов с плотными связями с Россией, а значит российская нефть продолжит поступать в Италию даже в условиях эмбарго. Профессор СПбГУ Николай Межевич заявил, что такая схема может сработать, так как в Европе достаточно стран, которые могут выполнять функцию промежуточного хаба — в том числе Турция. Эксперт отметил, что такая схема уже применялась Литвой, которая отказалась от прямых закупок российской нефти, но по факту продолжала ее использовать на своих НПЗ.

В литовском Можейкяйе существует НПЗ, который построен в СССР под советскую нефть. Технически перерабатывать арабскую нефть он не может, перестройка и модернизация обойдется в безумные деньги. Министр энергетики Литвы заявил, что его страна больше не покупает сырье в России для данного НПЗ <...> Однако он не сказал, что Литва не покупает российскую нефть, а только подтвердил отсутствие прямых закупок в России. Вот примерно это произойдет и по итогам данной мутной схемы в Италии, — заключил Межевич.

Профессор отметил, что отказ от российской нефти создает для европейцев большие трудности, а благодаря реализации подобных схем эту проблему возможно решить. Он напомнил, что помимо Турции российское сырье в Европу перепродавали Израиль и даже Саудовская Аравия. Эксперт добавил, что США попытаются помешать этому, но как это будет происходить на практике пока неясно.

Ранее стало известно, что нефть из России продается вдвое дешевле, чем в среднем по миру, и ее цена значительно ниже введенного западными странами потолка. 6 января российская нефть Urals продавалась по $37,8 за баррель, в то время как Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель. Цена российской нефти снизилась после введения Евросоюзом эмбарго на поставки черного золота по морю.