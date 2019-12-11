https://static.news.ru/photo/bf9ed25a-1c1c-11ea-9a7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergiy Tomilenko/facebook.com

Глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко, говоря о запрете взъезда корреспондентов из РФ, отметил, что коллегам из соседнего государства можно было бы открыть границу для посещения на несколько дней.

Российские медиа действительно говорят, что им запрещён въезд на Украину. СБУ по просьбе офиса президента Украины могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд, — отметил Томиленко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, российским журналистам надо организовать поездку на подконтрольные Киеву территории Донбасса.

Ранее Служба безопасности Украины открыла два уголовных производства против российского телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он признался, что это было сделано по его заявлению.

Как писал NEWS.ru, Соловьёв отреагировал на информацию о том, что на Украине возбудили два уголовных дела против него.