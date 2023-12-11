В Совфеде связали визит Зеленского в США с безвыходным положением Киева Карасин — для NEWS.ru: РФ нужно следить за перетасовками внутри власти Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Турне президента Украины Владимира Зеленского по дальнему зарубежью — не случайность, а попытка найти выход из тупиковой ситуации, в которой он оказался, сказал в интервью NEWS.ru член Совета Федерации Григорий Карасин. По его словам, пока возможностей для переговоров Москвы с Киевом нет. 12 декабря украинский лидер прилетит из Аргентины в США.

На Украине во власти началась перетасовка разных сценариев будущих действий, поскольку ситуация осложнилась, я бы даже сказал, стала безвыходной для режима. Неслучайно Зеленский выехал в Аргентину, неслучайно он оказался приглашен президентом США на аудиенцию. Это попытка найти выход, — заявил глава международного комитета Совета Федерации Карасин.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Запад уже ищет альтернативу Зеленскому. Основными кандидатами считаются главком ВСУ Валерий Залужный, экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович, мэр Киева Виталий Кличко и глава офиса президента Андрей Ермак. Москве следует внимательно наблюдать за происходящим в коридорах украинской власти, считает Карасин.

Будем анализировать. Пока возможности для переговоров с Киевом нет. Действует подписанный Зеленским закон о запрете любых переговоров с Кремлем. Пока из этого и надо исходить. А остальное? Время покажет, — добавил сенатор.

Ранее стало известно, что 12 декабря Зеленский будет обсуждать в Вашингтоне с главой США Джо Байденом потребности украинской армии.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев рассказал NEWS.ru, что не исключает подготовку на Западе замены Зеленскому. По его мнению, главкому ВСУ Залужному в случае переворота отводится роль «военного прикрытия». При этом не исключено, что по итогам путча на первый план выйдут такие фигуры, как спикер украинского парламента Руслан Стефанчук и его предшественник, депутат Дмитрий Разумков. Эти политики считаются более удобными для Вашингтона, отметил Царев.