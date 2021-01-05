В Совфеде считают, что Украину давно захватили американцы

https://static.news.ru/photo/545d9ebc-4f84-11eb-9c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Украина как государство контролируется извне, поскольку давно захвачена. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее представители Службы внешней разведки Украины заявили, что российские военные могут напасть на Херсонскую область для контроля дамбы Северо-Крымского канала, которая до этого обеспечивала Крым водой.

Цеков считает, что украинская власть судит исключительно по себе, а прогнозы являются их внутренним состоянием. Политик уверен, что если бы они оказались в той ситуации, в которой находятся крымчане, то однозначно пошли бы в наступление.

Относительно захвата Украины — её давно захватили американцы. Украина перестала быть независимым государством и полностью управляется извне заокеанскими хозяевами, так что захват страны украинские спецслужбы проспали, — рассказал Цеков РИА Новости.

Он убеждён, что Крым решит все проблемы, которые связаны с водоснабжением, и для этого не нужно никакого наступления, поскольку хватит собственных ресурсов. Сенатор от Крыма подчеркнул, что ведётся серьёзная работа по этому вопросу.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что высказывание украинской разведки о «вторжении российской армии» говорит о психическом расстройстве в рядах спецслужбы. Он напомнил про американского министра обороны Джеймса Форрестола, который совершил самоубийство в 1949 году. Политик сошёл с ума, и ему показалось, что на Америку напал СССР.

Как писал NEWS.ru, бойцы ВСУ спели «строевую» песню про завоевание Кубани, Крыма и Москвы. Видеозапись марша украинских военных опубликовал в своём Telegram-канале корреспондент ВГТРК Андрей Руденко. В тексте песни также сказано, что «москалей, которые не хотят мирно жить», в плен брать не будут, а захваченных убьют на месте.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя.