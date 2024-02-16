В Совфеде рассказали про усталость Европы от Украины Депутат Джабаров: проект «Украина» ведет Европу к пропасти

Фото: МО Украины

В Европе накопилась усталость от украинской темы и политики президента Украины Владимира Зеленского, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, проект «Украина» ведет Европу к пропасти.

Чуть больше года назад Зеленского принимали с восторгом на всех площадках. Постепенно восторги утихли, а европейские деньги тратились в огромном количестве на вооружения, только толку от этого было все меньше. В итоге было провалено контрнаступление. Откровенно говоря, накопилась усталость. Все прекрасно понимают, что этот проект ведет Европу к пропасти, — заявил Джабаров.

Депутат отметил, что отношение лидеров стран Европы к Украине станет разочарованием для Зеленского. По словам парламентария, ЕС столкнулся с тяжелыми проблемами, а в дальнейшем будет отказываться от поддержки Киева или же захочет сместить нынешнего украинского лидера.

Конечно, многие пока делают заявления о поддержке до конца, но это все лишь слова. Европа испытывает сильные проблемы, а Украина будет висеть гирей на их финансовых возможностях. Они пока помогают по инерции, но процесс запущен, и в один момент его не остановить. Постепенно это будет сводиться на нет. Либо это приведет к тому, что в Киеве будет заменен режим — сами западные страны захотят поменять Зеленского, — сказал Джабаров.

Ранее вышел доклад экспертов Мюнхенского индекса безопасности, который опубликовали к Мюнхенской конференции. Составители отчета отметили, что среди опрошенных жителей стран G7 все больше тех, кто устал от украинской тематики. Кроме того, анкетированные стали меньше поддерживать санкции в отношении России.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что на Мюнхенской конференции между западными странами произойдет раскол из-за их позиции по Украине. По словам парламентария, западные страны ищут пути того, как действовать в этой ситуации с наибольшей выгодой для себя.