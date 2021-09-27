В Совфеде рассказали о противостоянии между партиями в ФРГ

Социал-демократы и ХДС/ХСС могут объединиться в коалицию, чтобы сформировать однопартийное правительство. Однако это объединение усложняется тем, что представители обеих партий являются прямыми конкурентами за пост канцлера Германии. Об этом порталу «ПолитРоссия» рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Определённая разница от того, кто мог бы победить на этих выборах, конечно, есть. Но проблема заключается в том, что у социал-демократов не хватит голосов для формирования однопартийного правительства. Им придётся идти на коалицию, причём это может быть один из вариантов большой коалиции, — отметил политик.

Он считает, что вариант с коалицией усложняется тем, что представители обеих партий Олаф Шольц и Армин Лашет являются прямыми конкурентами в борьбе за пост канцлера. Поэтому социал-демократам лучше всего объединяться с менее амбициозными «Зелёными» и СвДП.

При этом есть вариант, что СДПГ могут набрать разношёрстную команду. Тогда получится такая ситуация, которая была описана в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Но такой вариант, соответственно, не устроит самих социал-демократов, резюмировал политик.

Ранее сообщалось, что социал-демократическая партия Германии выиграла выборы в бундестаг, набрав 25,7% голосов избирателей после подсчёта данных всех округов. Правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) занял второе место с результатом в 24,1%.