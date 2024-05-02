В Совфеде ответили на планы разместить американский батальон в Литве Сенатор Карасин: размещение американского батальона в Литве настораживает

Фото: Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бессрочное размещение американского военного батальона в Литве настораживает, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, странам по соседству с Россией лучше ориентироваться на чувства дружбы и сотрудничества с ней.

Надежно сдерживать Россию могут только чувства дружбы и долгосрочного сотрудничества, и мы рекомендуем всем соседям ориентироваться именно на это, а не на присутствие иностранных войск, тем более натовского контингента, на долгосрочной основе, — объяснил сенатор.

Ранее министр обороны Литвы заявил, что в их стране будет размещен батальон армии США, который должен был покинуть территорию страны в конце 2025 года. Карасин отметил, что министр поторопился с заявлением о бессрочном пребывании американских войск, однако такое утверждение настораживает.

Сенатор добавил, что странам Прибалтики нужно развивать нормальные отношения с Россией. Кроме того, им нужно нормально относиться к россиянам, проживающим по историческим причинам на их территории, подытожил Карасин.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства страны Ингрида Шимоните поддержали идею возвращения на родину граждан Украины, проживающих на территории страны. По их мнению, Киев должен иметь свои мобилизационные планы. При этом Литва намерена сотрудничать с Украиной во всех смыслах.