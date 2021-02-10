В Совфеде ответили депутату из Эстонии на слова о советском «мусоре»

https://static.news.ru/photo/4149e74e-6c04-11eb-b8ad-96000091f725_660.jpg Таллин, Эстония Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Член Совфеда Андрей Климов отреагировал на резкие слова депутата от Эстонской консервативной народной партии Марта Калласа о некоторых жителях страны.

Парламентарий в комментариях в Facebook назвал защитников «Бронзового солдата» во время демонтажа монумента в 2007 году в Таллине «понаехавшим человеческим мусором с советским менталитетом».

Климов уверен, что такое высказывание является проявлением расизма, поэтому Каллас должен быть наказан, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Это расизм в чистом виде, который в большинстве цивилизованных стран мира уголовно наказуем. Речь не о позволительности, а о том, что, если эстонское государство цивилизованное, они должны его примерно наказать, — отметил сенатор.

Одной из мер в отношении Калласа могло бы стать исключение его из партии, подчеркнул Климов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Март Каллас назвал русскоязычных жителей страны человеческим мусором, прокомментировав пост бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу. Тот выразил возмущение тем, что российских участников несанкционированных акций сравнивают с защитниками мемориала «Бронзовый солдат».