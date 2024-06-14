В Совфеде назвали последствия создания новых баз для поставок оружия ВСУ Сенатор Климов: новые базы для поставок оружия ВСУ нарушат безопасность Европы

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Создание новых военных баз НАТО для поставок оружия Украине приведет к проблемам с безопасностью Европы, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, из-за желания НАТО поставить свои базы в Польше, Румынии и Словакии появится больше взрывоопасных моментов.

Это приведет к тому, к чему привело предшествующее расширение НАТО. Еще больше будет проблем с обеспечением общеевропейской безопасности, которая как таковая отсутствует, — отметил сенатор.

Климов добавил, что появится еще больше неконтролируемых взрывоопасных моментов. Кроме того, усилится неоколониальное господство США на территории европейских стран, заключил сенатор.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует создать на территории своих стран-членов три крупные военные базы. По его словам, с этих баз Альянс хочет поставлять оружие на Украину.

В конце мая генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Он отметил, что решение об этом будет принято на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле.